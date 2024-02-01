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Власть наконец осознала какой проблемой стал для неё Надеждин. Главный кандидат рискует на выборах остаться с ним один на один

Власть наконец осознала какой проблемой стал для неё Надеждин. Главный кандидат рискует на выборах остаться с ним один на один

Интересная жизнь с Vera Star Фото: business-gazeta.ru Сегодня Надеждин сдал свои голоса в ЦИК, сборам которых предшествовали очереди во многих городах России.

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Комментарии
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zoubova
Не хватит ли хохляцкого клоуна.Только Путин и никто другой.
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1 час.
Валерий Сорокин
Уверен что в этой очереди были люди, что все равно президентом изберут ВВП . Мол почему не &quot;заработать&quot; по легкому  деньги на надеждине. Но и делать этого не стоит. Это только предаст уверенность в том, продажных  много, и стоит только увеличить размеры этого &quot;заработка&quot; и все прокатить. И однажды этот маятник , качнется в другую сторону. Так вот не стоить  давать даже маленькую надежду,  что может выиграть
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1 час.
ВС
Валерий Сорокин
Так вот не стоить давать даже маленькую надежду, что может выиграть  какой нибудь редиска.
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1 час.

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