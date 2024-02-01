Власть наконец осознала какой проблемой стал для неё Надеждин. Главный кандидат рискует на выборах остаться с ним один на один

Валерий Сорокин

Уверен что в этой очереди были люди, что все равно президентом изберут ВВП . Мол почему не "заработать" по легкому деньги на надеждине. Но и делать этого не стоит. Это только предаст уверенность в том, продажных много, и стоит только увеличить размеры этого "заработка" и все прокатить. И однажды этот маятник , качнется в другую сторону. Так вот не стоить давать даже маленькую надежду, что может выиграть