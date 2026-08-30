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Внук украл у родной бабушки три тысячи рублей и сдался полиции спустя девять лет

Внук украл у родной бабушки три тысячи рублей и сдался полиции спустя девять лет

Изначально молодому человеку назначили штраф в 100 тысяч рублей В Азовском городском суде Ростовской области рассмотрели необычное уголовное дело о краже девятилетней давности.

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