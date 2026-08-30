Внук украл у родной бабушки три тысячи рублей и сдался полиции спустя девять лет

Изначально молодому человеку назначили штраф в 100 тысяч рублей В Азовском городском суде Ростовской области рассмотрели необычное уголовное дело о краже девятилетней давности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Визы в Египет под...
- ВС Вложения россиян ...
- Российская учител...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым