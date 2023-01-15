МО: Украина провоцирует рост давления на Запад ради новых поставок оружия

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что власти Украины своими антироссийскими провокациями в рамках зерновой сделки хотят увеличить давление на Запад в целях предоставления новых поставок оружия.
Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что власти Украины своими антироссийскими провокациями в рамках зерновой сделки хотят увеличить давление на Запад в целях предоставления новых поставок оружия.
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