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МО: Украина провоцирует рост давления на Запад ради новых поставок оружия

МО: Украина провоцирует рост давления на Запад ради новых поставок оружия

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что власти Украины своими антироссийскими провокациями в рамках зерновой сделки хотят увеличить давление на Запад в целях предоставления новых поставок оружия.

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