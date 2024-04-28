Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин заставил Европу покупать втридорога: Удобрения теперь "роскошь" для европейцев

Путин заставил Европу покупать втридорога: Удобрения теперь "роскошь" для европейцев

Европейские страны увеличивают закупки российских минеральных удобрений до рекордных уровней с начала 2022 года.

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