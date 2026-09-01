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Вячеслав Франк и Галина Буевич поздравили барнаульцев с Днем знаний

Вячеслав Франк и Галина Буевич поздравили барнаульцев с Днем знаний

Глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич направили поздравления жителям краевой столицы с Днем знаний.

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