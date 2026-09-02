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Производство российских диодов и транзисторов «Кубик» могут отложить на год

Производство российских диодов и транзисторов «Кубик» могут отложить на год

Проект по выпуску диодов и транзисторов на «Микроне» пересматривают после смены менеджмента и оценки спроса ГК «Элемент» может перенести запуск производства силовой электроники в рамках проекта «Кубик» с конца 2026 года на 2027-й, о чем пишет Коммерсантъ.

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