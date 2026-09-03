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Новости Липецка

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Елецкие реконструкторы отправятся в Верхотурье на лодках XVII века

Елецкие реконструкторы отправятся в Верхотурье на лодках XVII века

Елецкие реконструкторы собирают команду для похода по Верхотурью на репликах лодок XVII века. Участникам предстоит пройти маршрут от Верхотурья до Тюмени – «за Камень, на Восток».

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