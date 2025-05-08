Поисковики ищут родных бойца Красной Армии Василия Максимовича Васильева

Имя бойца Красной Армии Василия Максимовича Васильева, останки которого найдены в Новгородской области, установлены благодаря записке из солдатского медальона, сообщает пресс-служба Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.
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