Покидающих позиции украинских мобилизованных отстреливают наемники

Юрий Золотарев "Наёмники расстреливают мобилизованных...". Да... МАТЬ ВАШУ!!, мобИлы! У вас же есть ОРУЖИЕ!!! Перестреляли всех наёмников - и айда в плен, в Россию! Здесь хоть живы будете!

Геннадий Хрипунов Этого пидор-грузина к нашим ребятам, он не проживет и одного дня без приключения или вообще .....