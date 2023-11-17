Георгий Чубетидзе. Иллюстрация: стоп-кадр / t.me/mod_russia Украинское военное руководство использует наемников, чтобы стрелять по покидающим позиции украинским мобилизованным.
Покидающих позиции украинских мобилизованных отстреливают наемники
Комментарии
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Юрий Золотарев
"Наёмники расстреливают мобилизованных...". Да... МАТЬ ВАШУ!!, мобИлы! У вас же есть ОРУЖИЕ!!! Перестреляли всех наёмников - и айда в плен, в Россию! Здесь хоть живы будете!
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16 час.
Геннадий Хрипунов
Этого пидор-грузина к нашим ребятам, он не проживет и одного дня без приключения или вообще .....
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15 час.
ИА
Ирина Александровна
Правильно! Сто лет назад, в Гражданскую, мобилизованные так бы и поступили.
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14 час.
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