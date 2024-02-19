Кандидат в президенты США Хейли обвинила Трампа в наделении Путина «полномочиями»

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, поощряя в своих выступления атаки Российской Федерации на государства, входящие в НАТО, наделяет российского президента Владимира Путина полномочиями на совершение подобных действий.
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