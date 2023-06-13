Условия возврата иностранных автоконцернов будут обсуждать индивидуально

Ушедшие с опционом обратного выкупа из России автопроизводители смогут вернуться, но условия будут обсуждаться индивидуально, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 13 июня в интервью РИА Новости.
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