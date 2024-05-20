Путин выразил соболезнования после гибели коллеги из Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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