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Путин выразил соболезнования после гибели коллеги из Ирана Раиси

Путин выразил соболезнования после гибели коллеги из Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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