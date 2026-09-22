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«Путин принял ислам»: как замотанная в черное проповедница-мигрантка пыталась обратить в свою веру московскую пенсионерку, но получила отпор

«Путин принял ислам»: как замотанная в черное проповедница-мигрантка пыталась обратить в свою веру московскую пенсионерку, но получила отпор

История о том, как обычная прогулка с внуком по центру столицы едва не обернулась для пожилой москвички принудительной сменой религии.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

Принимать ислам или не принимать ислам, это личное дело каждого человека. Но навязывать ее , это уже уголовное дело. Настоящий православный человек никогда не пойдет на сделку с дьяволом.  А дьявольщина уже распространяется по России.

Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Это ни что иное как результат работы наших "вольно думцев" по отолеращиванию нашего населения!! А вот депортировали бы намазывающихся и в никабах ходящих, тогда и спокойнее жить стало бы Визовый режим должен был введён в действие с 1.01.2014 года. Дума принимала решение. Но "Великий Кормчий", видимо, притормозил это решение. И вот результат. Мы к ним с визой, а они, кто ни попадя, к нам целыми джамаатами и кишлаками родственников со своим феодальным домостроем...люди которые вчера слезли с ишака или пальмы.

Профиль пользователя Анатолий Александрович Фаткуллин
Анатолий Александрович Фаткуллин

А эта замотанная мастурбечка, считает, что в России живут невежественные и религиозно не образованные люди? Раздеть до трусов и гнать в Чурбанистан плетьми - действеннный и наглядный способ и молиться давать после 17:00 (кто зззнает поймет).