«Газета.Ru»: Зумеры чаще всего увольняются из-за жесткого контроля 

Зуммеры или представители поколения Z (родившиеся между 1997 и 2012 годами) чаще покидают работу из-за строгого контроля и нехватки гибкости, в то время как миллениалы (родившиеся между 1981 и 1996 годами) дольше выдерживают нагрузку, но в конечном итоге выгорают.