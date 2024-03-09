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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Сиэтлом». У него 30 баллов в 59 играх при «+18»

Наместников набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Сиэтлом». У него 30 баллов в 59 играх при «+18»

Форвард «Виннипега» ассистировал Марку Шайфли при победной шайбе в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:0).

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