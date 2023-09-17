Женщине, супруг которой сейчас находится на СВО, нужно было сдать бычка, договорилась с закупщиками, вроде все обсудили, как говорят, «на берегу».
Под Новосибирском забойщики скота обманули жену героя СВО
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Это не скупщики, это мрази конченные и хорошо бы правоохранителям ими заняться. Правда берут сомнения что так будет.
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15 час.
tatiana vashenko
Что сказать...твари...кто то кровь проливает,кто то жопу оторвать от дивана не могу,попивая пивко...садить таких надо или на передовую...
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10 час.
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