Вечерний Новосибирск

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  • tatiana vashenko
    Что сказать...твари...кто то кровь проливает,кто то жопу оторвать от дивана не могу,попивая пивко...садить таких надо...Под Новосибирском...
  • Виктор Не
    Это не скупщики, это мрази конченные и хорошо бы правоохранителям ими заняться. Правда берут сомнения что так будет.Под Новосибирском...
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    Пусть продает почку, глаз, квартиру, а сама в бордельНачальница почты ...

Под Новосибирском забойщики скота обманули жену героя СВО

Под Новосибирском забойщики скота обманули жену героя СВО

Женщине, супруг которой сейчас находится на СВО, нужно было сдать бычка, договорилась с закупщиками, вроде все обсудили, как говорят, «на берегу».

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Это не скупщики, это мрази конченные и хорошо бы правоохранителям ими заняться. Правда берут сомнения что так будет.
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15 час.
tatiana vashenko
Что сказать...твари...кто то кровь проливает,кто то жопу оторвать от дивана не могу,попивая пивко...садить таких надо или на передовую...
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10 час.

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