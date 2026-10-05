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Царьград

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Спасатели МЧС деблокировали водителя после ДТП под Собинкой

Спасатели МЧС деблокировали водителя после ДТП под Собинкой

Утром 5 октября в Собинском муниципальном округе неподалёку от съезда к деревне Колокша столкнулись два автомобиля, и одного из участников аварии спасателям МЧС пришлось деблокировать из повреждённой машины.

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