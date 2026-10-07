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Иркутск Сегодня

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Благоустройство в действии: в Братске приняли два обновленных двора по нацпроекту

В Братске сданы в эксплуатацию две крупные дворовые территории после капитального благоустройства. Комиссионную приёмку прошли дворы по адресам: ул.

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