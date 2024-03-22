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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Я думаю, что хватит уже завозить мигрантов и лишать гражданства тех, кто хоть мало мальски нарушил наш закон, с депор...Зачем мигрантам р...
  • Antanas
    👍👍👍👍👍.Русские такие Шур...
  • Виктор Александров
    Что за "штучка" Голикова,, давно известно, а вот относительно Мишустина я полагал, что он умнее ... Ошибся, однако.Памятка мигранту

Красная экономическая линия

Красная экономическая линия

Красная экономическая линия Европа готовится изъять прибыль от российских ЗВР Последнюю неделю внимание нашей страны было отвлечено на президентские выборы, ситуацию на своих юго-западных рубежах и прочие проблемы, которые действительно имеют значение.

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