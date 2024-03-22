Красная экономическая линия Европа готовится изъять прибыль от российских ЗВР Последнюю неделю внимание нашей страны было отвлечено на президентские выборы, ситуацию на своих юго-западных рубежах и прочие проблемы, которые действительно имеют значение.
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