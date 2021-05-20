Подборка книг об удивительно сильных, умных и талантливых женщинах

Женщины еще век назад успешно доказывали: они не слабый пол. Им по зубам управлять арт-галереей, бороться за свои права, обрести весомый голос, к которому прислушиваются, ставить амбициозные цели и добиваться их, ни в чем не уступая мужчинам.