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Подборка книг об удивительно сильных, умных и талантливых женщинах

Подборка книг об удивительно сильных, умных и талантливых женщинах

Женщины еще век назад успешно доказывали: они не слабый пол. Им по зубам управлять арт-галереей, бороться за свои права, обрести весомый голос, к которому прислушиваются, ставить амбициозные цели и добиваться их, ни в чем не уступая мужчинам.

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