Три дня на голосование: в Прикамье пройдут дополнительные выборы депутатов

Решение о таком формате было принято краевой Избирательной комиссией.В сентябре этого года жители Пермского края примут участие в дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания по округам №12 и №20.
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