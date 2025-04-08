Корнелиу Фуркулицэ – о Законе об амнистии:  «Похоже на выискивание одного виновного»

Молдавский юрист и политический деятель, депутат БКС Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал ситуацию, связанную со скандальным Законом об амнистии, в результате которого были освобождены несколько серийных преступников, осуждённых на пожизненное заключение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии