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Листай.ру [СМИ]

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Хазин предложил идеальное решение демографической проблемы в России через ипотеку

Хазин предложил идеальное решение демографической проблемы в России через ипотеку

Российский экономист Михаил Хазин в беседе на рутуб-канале «Слово» предложил идеальное решение демографической проблемы в России через ипотеку.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПРОФИ-ТРЕПАЧ !!!!!!!!!!!!!!!
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21 час.
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