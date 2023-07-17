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Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года: что это такое и кого ждет опасность

Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года: что это такое и кого ждет опасность

Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года: что это такое и кого ждет опасность Ксения КсеновскаяИюль 2023 года обещает стать уникальным периодом, насыщенным редкими астрологическими событиями, обладающими кармической силой и особой значимостью.

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