Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года: что это такое и кого ждет опасность Ксения КсеновскаяИюль 2023 года обещает стать уникальным периодом, насыщенным редкими астрологическими событиями, обладающими кармической силой и особой значимостью.