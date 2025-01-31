В Standard Chartered спрогнозировали рост биткоина до $130 000 в ближайшие два месяца

Биткоин способен достичь отметки $130 000 уже в ближайшие два месяца. Такой прогноз озвучил глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик, на что ссылается издание The Block.
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