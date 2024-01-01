Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы в ЦИК для регистрации на выборах

Выдвинутый парламентской партией «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.
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