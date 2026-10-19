Что происходит под Добропольем 19 октября 2026 года? Российский Генштаб заявил об установлении контроля над городом в Донецкой Народной Республике, однако независимые картографические данные и сообщения ряда военных обозревателей пока не подтверждают полного перехода населенного пункта под контроль ВС РФ.