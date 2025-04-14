Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны РФ требует взыскать с «Концерна КЭМЗ» более 390 млн рублей неустойки

Москва, 14 апреля. /ТАСС/. В Арбитражный суд Москвы поступил иск Минобороны РФ к акционерному обществу «Концерн КЭМЗ» о взыскании более 390 млн рублей неустойки за ненадлежащие поставки универсальных мостовых конструкций.

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