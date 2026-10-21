Алексей Попов заявил, что Ферстаппен «порвет» Хэмилтона и Алонсо в одной командеGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийские комментаторы Формулы 1 Алексей Попов и Наталья Фабричнова во время стрима в своей группе «Гаснут огни» эмоционально обсудили, смогли бы возрастные чемпионы Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо на равных конкурировать с Максом Ферстаппеном, если бы оказались его напарниками по команде.