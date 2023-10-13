Израиль назвал постыдной реакцию ООН на призыв к жителям Газы

Реакция Организации Объединенных Наций (ООН) на предупреждение Израиля жителям сектора Газа о перемещении в южную часть сектора является постыдной, о чем заявил 13 октября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
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