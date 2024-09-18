В Комсомольске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта между сожителями

В отдел МВД России по Комсомольскому району поступило сообщение от оператора службы «112» о том, что в хирургическое отделение центральной районной больницы города Тейково доставлена женщина с травмой головы.
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