Юрист — о регистрации иностранных товарных знаков: так будет легче вернуться

Регистрация товарных знаков облегчит возможность будущего возвращения ушедших из России иностранных компаний, сказал в беседе с RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв.
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