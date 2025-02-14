Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге© РИА Новости / Сергей Гунеев Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине станут "пинком под зад" для Европы, которая должна наконец "проснуться" и сама начать принимать решения, в том числе о финансировании обороны, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе
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« «Разнес Европу»: в США оценили речь Вэнса МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европа не ожидала, что вице-президент США Вэнс обрушится на нее с критикой вместо заявлений о новых войнах и потенциальной прибыли от них. »
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17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
С ПОБЕДОЙ ТРАМПА-ГЕЙРОПЕЙСКАЯ ЖОПА ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНА К ЭТОМУ ПОДЖОПНИКУ, ПРОЕБАЛТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ !!!
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17 час.
Юрий Золотарев
Это ТЕБЕ пинок под зад, чёртов при(е)балт!! ТЕБЕ и таким как ты! Совесть потеряли (впрочем, её у вас и не было). Хорошо бы еще всех вас и мордой в грязь! Заслужили.
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5 час.
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