Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа пинком под зад Европе

« «Разнес Европу»: в США оценили речь Вэнса МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европа не ожидала, что вице-президент США Вэнс обрушится на нее с критикой вместо заявлений о новых войнах и потенциальной прибыли от них. »

С ПОБЕДОЙ ТРАМПА-ГЕЙРОПЕЙСКАЯ ЖОПА ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНА К ЭТОМУ ПОДЖОПНИКУ, ПРОЕБАЛТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ !!!

Юрий Золотарев

Это ТЕБЕ пинок под зад, чёртов при(е)балт!! ТЕБЕ и таким как ты! Совесть потеряли (впрочем, её у вас и не было). Хорошо бы еще всех вас и мордой в грязь! Заслужили.