И снова слышен звук волшебного пенделя. И снова играет походная труба. И снова: "Янки go home!"

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Всегда приятно видеть, как просыпается самосознание у государственных деятелей разных порабощённых американцами стран, и они с деланным видом посылают штатовцев далекоооо и надоооолго! Эстафету в этом благородном деле принял Ирак.
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