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Опасные устройства на борту самолета Москва—Гоа не найдены, вся ручная кладь проверена

Опасные устройства на борту самолета Москва—Гоа не найдены, вся ручная кладь проверена

Самолет Москва—Гоа российской авиакомпании Azur Air накануне вечером совершил экстренную посадку после сообщения о минировании.

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