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В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов ТОСЭР “Кувшиново”

В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов ТОСЭР “Кувшиново”

В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов на ведение деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново».

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