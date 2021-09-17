В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов ТОСЭР “Кувшиново”

В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов на ведение деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново».
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