Китайские и белорусские компании стремятся укрепить потенциал торговли древесиной на ярмарке

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — На китайско-белорусской торговой ярмарке лесоматериалов, организованной совместно Китайской ассоциацией дистрибуции лесоматериалов и лесопродукции (CTWPDA) и посольством Беларуси в Китае, которая прошла в четверг по видеосвязи, более 70 китайских и белорусских лесопромышленных компаний и торговцев провели открытую дискуссию о возможностях будущего лесопромышленного бизнеса, который является взаимодополняющим товаром между двумя странами.