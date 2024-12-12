Силовики сорвали воровскую сходку знаменитого уральского «смотрящего»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря, ФедералПресс. Силовики остановили екатеринбуржцев, которые, по версии полиции, собирались на воровскую сходку к известному криминальному авторитету Эдуарду Гаврилову по кличке Малай.
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