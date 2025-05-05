«Качественная вторичка может конкурировать даже с новостройками комфорт-класса и бизнес-класса». В Севастополе у вторичного жилья много жизней

За три первых месяца 2025 года в большинстве городов, 64 из 70, цены выросли, в 6 упали. В лидеры роста по цене квадратного метра вырвались Курск (+14,4%), Ижевск (+6,7%), Саранск (+4,9%), Оренбург (+4,5%) и Череповец (+3,9%).