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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Качественная вторичка может конкурировать даже с новостройками комфорт-класса и бизнес-класса». В Севастополе у вторичного жилья много жизней

«Качественная вторичка может конкурировать даже с новостройками комфорт-класса и бизнес-класса». В Севастополе у вторичного жилья много жизней

За три первых месяца 2025 года в большинстве городов, 64 из 70, цены выросли, в 6 упали. В лидеры роста по цене квадратного метра вырвались Курск (+14,4%), Ижевск (+6,7%), Саранск (+4,9%), Оренбург (+4,5%) и Череповец (+3,9%).

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