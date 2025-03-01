Весна началась с успешного отражение вражеских происков.В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 11 сбили над территорией Республики Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии