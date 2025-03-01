Минобороны России: 11 украинских дронов уничтожены над территорией Крыма

Весна началась с успешного отражение вражеских происков.В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 11 сбили над территорией Республики Крым.