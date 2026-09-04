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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слепышев о Спронге: «Дэниэл притирается к коллективу, к новым требованиям. Пока вопросов к нему нет, надеюсь, он и дальше будет помощником именно команде, не гнаться за своими целями»

Нападающий « Автомобилиста »  Антон Слепышев рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Дэниэлем Спронгом .

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