Рогов: ВСУ начали выстраивать новую линию обороны западнее Курахово Украинская армия начала выстраивать новую линию обороны западнее Курахово, готовясь покинуть город.
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Рогов: ВСУ начали выстраивать новую линию обороны западнее Курахово Украинская армия начала выстраивать новую линию обороны западнее Курахово, готовясь покинуть город.
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