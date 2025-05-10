МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад Победы в Москве

В ведомстве отметили, что Киев не позволит Москве «воровать память о прошлом»Министерство иностранных дел Украины выразило демарш странам, чьи лидеры посетили парад Победы в Москве 9 мая, говорится в заявлении на сайте ведомства.
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