Детские центры ММК за лето оздоровили более 10 тысяч школьников

10 тысяч детей за минувшее лето прошли программы оздоровления в специализированных центрах ММК. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», всего в июне-августе 2026 года работали три филиала Детского оздоровительно-образовательного комплекса (ДООК) – это «Уральские зори», «Горное ущелье» и подростковый спортивно-туристический «Скиф».