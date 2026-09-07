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РИА Новый день

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Детские центры ММК за лето оздоровили более 10 тысяч школьников

Детские центры ММК за лето оздоровили более 10 тысяч школьников

10 тысяч детей за минувшее лето прошли программы оздоровления в специализированных центрах ММК. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», всего в июне-августе 2026 года работали три филиала Детского оздоровительно-образовательного комплекса (ДООК) – это «Уральские зори», «Горное ущелье» и подростковый спортивно-туристический «Скиф».

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