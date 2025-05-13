Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительный контингент, в частности, иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева, в Красноармейск (украинское название — Покровск).
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