Вражеские ресурсы публикуют кадры прорыва российских штурмовиков в Работино с другого ракурса: бойцы 70-го полка на мотоцикле прорываются к позициям врага, смерть буквально кружит над ними, нанося удар за ударом.
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