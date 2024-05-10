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Русская весна

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Сквозь смертельный огонь: мощные кадры прорыва наших бойцов в Работино — теперь крупным планом (ВИДЕО)

Сквозь смертельный огонь: мощные кадры прорыва наших бойцов в Работино — теперь крупным планом (ВИДЕО)

Вражеские ресурсы публикуют кадры прорыва российских штурмовиков в Работино с другого ракурса: бойцы 70-го полка на мотоцикле прорываются к позициям врага, смерть буквально кружит над ними, нанося удар за ударом.

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