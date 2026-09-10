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Сафонов — о разгромной победе ПСЖ на старте Лиги чемпионов: дали хорошее начало

Сафонов — о разгромной победе ПСЖ на старте Лиги чемпионов: дали хорошее начало

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оценил победу команды в матче со «Слованом» в Лиге чемпионов. «Дали хорошее начало группового этапа в Лиге чемпионов», — написал Сафонов в своём Telegram-канале.

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