6 сытных салатов без майонеза: заменят весь ужин

Обычно сытость салату добавляют обилием майонеза, но такое блюдо сложно назвать полезным. Гораздо правильнее посмотреть на другие ингредиенты: есть множество продуктов, которые дают сытость без избытка жира и холестерина.
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