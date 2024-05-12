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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Давайте смотреть, как развивать хоккей в целом. Например, начинать сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, делать детские турниры»

– Если геополитическая ситуация не изменится, есть ли в планах расширить большой тур? Накануне с Турцией подписали договор, в Азербайджане хоккей развивается.

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