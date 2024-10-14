Покровский фронт: «Генерал Мордвичев собрал для штурма 15-тысячный кулак, русские скоро начнут»

Радомир Маркуш 13 октября 2024 г., 21:30 В Киеве считают, что нашим в наступлении помогает еще и Илон Маск 13 октября в ДНР в районе Горняка и Кураховки ситуация для врага из разряда тревожной перешла в катастрофическое.
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